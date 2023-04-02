Температура воздуха в Коми понизится до -30 градусов

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Синоптики ЦГМС сообщили прогноз погоды на эту рабочую неделю, с 3 по 7 апреля. По предоставленным данным, в течение недели температура понизится до -30 градусов.

В ведомстве сообщили, что в начале недели под влияние южного циклона ожидается мокрый снег и дождь с температурами до -1...+4С. В северной части Коми будет оказывать влияние арктический антициклон.

В середине периода антициклон распространится до южных границ, из-за чего температура воздуха понизится ниже 0С. В северных и центральных районах температура воздуха понизится до -30 градусов и ниже. В конце недели пообещали метели.

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