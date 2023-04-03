В Сыктывкаре у нелегального перевозчика арестовали автобус

Фото: пресс-служба Минэкономразвития Коми

В Сыктывкаре выявили нелегального перевозчика, у него арестовали автобус. Об этом сообщили в пресс-службе Министерством экономического развития и промышленности Коми.

В регионе провели рейд по поиску нелегальных перевозчиков. На прошлой неделе в столице Коми арестовали и передали на ответственное хранение автобус. Он ехал по маршруту Киров – Сыктывкар. В Минэкономразвития пояснили, что у индивидуального предпринимателя не было при себе карты маршрута. Рейды по поиску нелегальных перевозчиков продолжатся.

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