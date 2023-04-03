За неделю в Коми поймали 62 пьяных водителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю в Коми отстранили от управления автомобилями 62 пьяных водителя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В отношении восьми водителей, которые сели пьяными за руль повторно, возбуждены уголовные дела. За выходные в Коми поймали 32 водителя, которые были нетрезвыми или отказались проходить медосвидетельствование. Больше всего таких нарушителей выявили в Сыктывкаре, Усинске и Ухте.

Один из пьяных водителей устроил ДТП. Авария произошла 1 апреля в Ухте. Мужчина 1975 года рождения ехал за рулем Geely MK Cross по улице Кирпичной. Напротив дома №20 водитель не справился с управлением. Из-за этого машина врезалась в снежный вал и металлический забор. Далее автомобиль опрокинулся на дороге. В результате ДТП пострадал сам водитель.

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