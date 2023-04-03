Пьяный житель Коми ломал дверь соседки из-за шума ремонта

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сосногорске 43-летнего местного жителя подозревают в том, что он повредил дверь своей соседки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 46-летняя женщина. Она обнаружила, что входная дверь квартиры повреждена. Сумма ущерба составила около 23 тысячи рублей. Оказалось, что к преступлению причастен ранее судимый 43-летний сосед женщине. Выяснилось, что между ними был конфликт из-за шума ремонта. Пьяный житель Сосногорска решил отомстить женщине за неудобства.

– Он со всей силы колотил ногами и бил кулаками в дверь, подкрепляя это нецензурной бранью, – рассказали в МВД.

В полиции также подчеркнули, что женщина делала ремонт в отведенное законом время. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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