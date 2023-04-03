В налоговой предупредили жителей Коми о мошенниках

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В управлении ФНС по Коми предупредили жителей республики о мошенниках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Неизвестные рассылают письма якобы от имени налоговой. Там говорится, что пользователи Android могут скачать новое приложение. В письме утверждается, что с помощью этой программы можно оплатить налоги, посмотреть, доступен ли налоговый вычет и так далее. Однако уточняется, что софт нельзя загрузить через Play Market, но его можно скачать по ссылке в письме. Ссылка ведет на файлообменник, где хранится установочный файл приложения. Таким образом, злоумышленники распространяют вредоносное ПО. Оно ворует СМС-сообщения пользователей.

Если человек установит и запустит это приложение, его попросят указать свой номер телефона и номер банковской карты, а также нажать кнопку «проверить». Как только пользователь выполнит эти действия, данные его карты и СМС на телефоне отправятся злоумышленникам.

– ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам, поэтому рекомендует не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам, – говорится в сообщении налоговой службы.

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