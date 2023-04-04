В Коми открыли новую школу на 600 мест

В селе Объячево открылась новая школа на 600 мест. Торжественное открытие прошло накануне, 3 апреля.

Сельскую школу возводили по уже знакомому проекту, который использовался при строительстве учебного заведения в Сыктывкаре. Теперь в селе полностью ликвидирован вопрос нехватки мест, а также все ученики переведены в первую смену.

В трёхэтажном новом здании будут учиться школьники 5-11 классов. Ученики начальной школы продолжат обучение в старом здании школы.

- В Республике Коми ведётся планомерная работа по строительству новых образовательных учреждений. 1 сентября 2022 года открылась новая школа на 400 мест в селе Помоздино Усть-Куломского района. В этом году распахнут свои двери школа-сад на 90 ученических и 40 дошкольных мест в деревне Усть-Ижма и детский сад на 270 мест в местечке Кочпон-Чит города Сыктывкара. Уже начато строительство школ на 825 мест в Эжвинском районе Сыктывкара и на 600 мест в селе Ижма, - напомнили в пресс-службе главы республики.

В 2023 году в республике начнётся строительство единого образовательного комплекса на 750 мест в селе Выльгорт Сыктывдинского района, школы на 825 мест в Сыктывкаре, детского сада на 99 мест в деревне Бакур Ижемского района, детского сада на 25 мест в посёлке Озёрный в Печорском районе.

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