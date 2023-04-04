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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 7:22

В Коми женщина на Nissan сбила 83-летнюю пенсионерку

Пострадавшая буквально несколько метров не дошла до поликлиники
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 3 апреля, в Ухте Nissan Note Luxury сбил 83-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 8.53 на улице Косолапкина. Женщина 1973 года рождения ехала задним ходом за рулем Nissan по двору дома №4. При этом водитель не заметила пенсионерку, которая шла навстречу иномарке. Из-за этого пожилая женщина попала под колеса авто. Она буквально несколько метров не дошла до поликлиники. Пострадавшая получила ушибы руки и ног, а также ссадины рук и лица. Госпитализация пешеходу не потребовалась.

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