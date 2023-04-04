Мошенники чуть не украли у сыктывкарского таксиста 70 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники чуть не украли у 49-летнего таксиста из Сыктывкара 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Таксисту поступил заказ о перевозке клиента от гостиницы до аэропорта. Далее сыктывкарцу позвонил неизвестный. Он представился администратором одной из городских гостиниц. Собеседник рассказал, что таксисту нужно отвезти гражданина Турции, не знающего русского языка. «Администратор» также заявил, что иностранец якобы не смог оплатить проезд. Поэтому злоумышленник сообщил, что с сыктывкарцем свяжется туроператор, который переведет деньги.

Далее жителю столицы Коми позвонил еще один неизвестный. Он попросил таксиста назвать номер его карты, а также все данные карты и коды-доступа, приходящие на телефон. Мужчина так и сделал. После этого со счета таксиста попытались списать 70 тысяч рублей, но операцию заблокировали сотрудники службы безопасности банка. Возбуждено уголовное дело.

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