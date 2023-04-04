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НовостиОбщество4 апреля 2023 12:46

Ледоход на реках Коми начнется на 5-10 дней раньше сроков

Установление ледостава шло с опозданием
Источник:kp.ru
Фото: Сергей КУРОЧКИН

Фото: Сергей КУРОЧКИН

Начало ледохода на реках Коми ожидается на 5-10 дней раньше сроков. Об этом сообщает ЦГМС республики.

Устойчивый снежный покров в бассейнах рек образовался во второй декаде ноября. Это на 5-15 дней позже средних многолетних сроков. Установление ледостава шло с аналогичным опозданием. Толщина льда составляет 36-73 сантиметра. Синоптики уточнили, что это 78-100 % нормы. Высота снежного покрова на льду составляет 21-25 сантиметров, а на отдельных участках – 36-50.

– Начало ледохода на реках Коми ожидается раньше средних многолетних сроков на 5-10 дней, – говорится в сообщении.

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