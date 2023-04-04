В Коми чиновников обязали сделать канализацию в Усть-Вымском районе

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Администрацию Усть-Вымского района обязали организовать водоотведение в местечке Чернам поселка Студенец. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Местный житель рассказал о загрязнении окружающей среды в связи с аварийным состоянием сетей водоотведения. Была проведена проверка.

– Установлены факты сброса хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф местности в местечке Чернам в поселке Студенец, граничащим с лесным массивом – заповедной зоной, – сообщили в прокуратуре.

Прокурор района обратился в суд. Районную администрацию обязали организовать водоотведение в местечке Чернам до 31 декабря 2023 года.

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