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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 9:14

В Коми у пьяного водителя отобрали Daewoo Nexia

Кроме того, мужчине назначили 200 часов обязательных работ
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Прилузский районный суд признал жителя деревни Яковлевская виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В феврале водителя остановили сотрудники ГИБДД. Оказалось, что мужчины был пьян. Ранее его привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение. Суд назначил жителю Коми 200 часов обязательных работ и на 2,5 года лишили прав.

– Также по решению суда конфискован автомобиль марки Daewoo Nexia, которым мужчина управлял в момент совершения преступления, – отметили в прокуратуре.

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