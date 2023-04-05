В Коми у пьяного водителя отобрали Daewoo Nexia

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Прилузский районный суд признал жителя деревни Яковлевская виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В феврале водителя остановили сотрудники ГИБДД. Оказалось, что мужчины был пьян. Ранее его привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение. Суд назначил жителю Коми 200 часов обязательных работ и на 2,5 года лишили прав.

– Также по решению суда конфискован автомобиль марки Daewoo Nexia, которым мужчина управлял в момент совершения преступления, – отметили в прокуратуре.

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