На пожаре в Коми погиб мужчина: СК проводит проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате пожара в усинском поселке Щельябож погиб 44-летний мужчина, по факту случившегося Следственный комитет проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла еще 3 апреля. В Щельябоже загорелся частный дом, в котором жила пенсионерка 1956 года рождения с сыном. Женщина выбежала оттуда и благодаря этому спаслась. К сожалению, ее 44-летнему сыну спасти не удалось. Жители поселка рассказали, что дом восстановлению не подлежит.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. По факту случившегося СК проводит проверку. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, передает «Комиинформ».

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