В Сыктывкаре фура сбила собственного водителя

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 5 апреля, в Сыктывкаре грузовик MAN с полуприцепом сбил собственного водителя. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 9:50 на Сысольском шоссе. Мужчина 1958 года рождения ехал за рулем MAN и остановился напротив дома 51/1. Водитель вышел из кабины, но не поставил машину на ручной тормоз. Фура начала ехать задним ходом и сбила водителя, который был между кабиной и полуприцепом.

В результате ДТП пострадавший получил вывихи левого плеча и ключицы. Госпитализация ему не потребовалась. Водитель получил права в 1980 году. Его 27 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

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