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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 9:43

В Коми у членов отделения КПРФ прошли обыски

Это связано с тем, что в офисе партии ограбили журналистку
Источник:kp.ru
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 6 апреля, у членов отделения КПРФ в Коми прошли обыски по делу о хищении мобильного телефона у журналистки. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Обыски у ряда членов отделения КПРФ провели сотрудники Следственного комитета. Это было связаны с уголовным делом о грабеже. Еще 27 марта у журналистки на встрече с избирателями похитили телефон. Это произошло в офисе регионального отделения КПРФ. Официальных комментариев представителей партии и правоохранителей на данный момент нет.

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