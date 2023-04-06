Мошенники украли у сыктывкарки 444 тысячи рублей

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Мошенники украли у 87-летней жительницы Сыктывкара около 444 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и заявил, что сыктывкарке возместят ущерб за лекарства, которые она купила ранее. Однако собеседник уточнил, что для получения выплаты нужно оплатить страхование жизни и налог на компенсацию. Женщина перевела около 444 тысяч рублей, но никаких денег не получила. На следующий день сыктывкарка поняла, что имела дело с мошенниками, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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