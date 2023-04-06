Фото: Сергей КУРОЧКИН

Лед на реках Коми тронется раньше средних многолетних сроков на 5-10 дней. Об этом сообщает телеканал «Юрган».

Так, первыми вскроются Летка, Луза и Сысола. На сегодняшний день в Коми закрыли 26 ледовых переправ, 81 пока действует. Первые спасательные посты появятся в Прилузье. Там из-за повышения уровня воды на трех наплавных мостах подняли аппарели. Кроме того, спасательные посты будут работать в Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском районах, а также в Вуктыле и Сыктывкаре. В Усть-Цилемский район отправят сводный оперативный отряд.

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