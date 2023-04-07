Под Сыктывкаром поймали пьяного водителя-рецидивиста

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В Сыктывдинском районе возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя-рецидивиста. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сотрудники ГИБДД заметили в селе Пажга движущийся ВАЗ-21093 без номера. Требование об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться во дворах. После непродолжительной погони машину удалось остановить. Выяснилось, что водитель пьян. Он был в гостях у друга, где выпил и сел за руль.

Выяснилось, что 50-летнего мужчину трижды привлекали к уголовной ответственности за пьяную езду. На него завели еще одно уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

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Кроме того, мужчине назначили 200 часов обязательных работ (подробности)