Воркутинец украл из аварийного дома телевизор за 120 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воркуте 35-летнего жителя Воргашора подозревают в краже телевизор стоимостью 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился мужчина 1963 года рождения. Воркутинец рассказал, что из нежилой квартиры аварийного дома украли телевизор, который он не успел перевезти на новое место жительства. Сумма ущерба составил 120 тысяч рублей.

По подозрению в краже задержали жителя Воргашора. Он демонтировал двери аварийного дома. Мужчина зашел в одну из квартир, увидел телевизор и украл его. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Сумма ущерба составила почти 1200 рублей (подробности)