В зоне СВО погибли еще трое бойцов из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе проведения специальной военной операции погибли трое военнослужащих из Коми. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Руководитель региона отметил, что в ходе боевых действий погибли рядовой Виталий Глотов из Емвы, рядовой Алексей Пашнин из деревни Великополье Усть-Куломского района , а также ефрейтор Андрей Козлов из поселка Кузьель Койгородского района. Уйба выразил соболезнования родственникам погибших.

– Вся республика, вся страна скорбит вместе с вами, – написал Уйба.

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