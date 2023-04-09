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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 9:41

С начала года в Коми завели 120 уголовных дел на пьяных водителей

За такое преступление грозит до двух лет тюрьмы
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года в Коми завели 120 уголовных дел в отношении пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Речь идет о водителях, которые сели за руль нетрезвыми повторно. Согласно законодательству, за такое преступление грозит до двух лет лишения свободы. Если человек попался на пьяной езде впервые, на него заводят административное дело. За такое нарушение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на 1,5-2 года. Жителей Коми призывают сообщать о пьяных водителях ближайшему наряду ДПС, либо по телефонам: 02, 102 или 112.

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