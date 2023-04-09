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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 10:44

В Сыктывкаре УАЗ сбил 11-летнего ребенка на самокате

Авария произошла на улице Славы
Источник:kp.ru
Фото: ОГИБДД по Сыктывкару

Фото: ОГИБДД по Сыктывкару

В субботу, 8 апреля, в Сыктывкаре УАЗ «Патриот» сбил мальчика 2012 года рождения, который ехал на самокате. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 19.46. Мужчина 1977 года рождения ехал за рулем УАЗа по улице Славы в сторону проспекта Бумажников. Напротив дома №18/1 машина сбила ребенка. Мальчик пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший получил ушибленную рану левой голени. Водитель за рулем с 1995 года. Его один раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

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