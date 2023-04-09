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НовостиОбщество9 апреля 2023 13:04

Житель Коми оказался в суде из-за разбитой бутылки водки

Его оштрафовали на 300 рублей
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Усинска привлекли к административной ответственности за разбитую бутылку водки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 9 марта. В одном из магазинов мужчина разбил поллитровую бутылку водки стоимостью 249,99 рубля. Оплатить товар житель Усинска отказался. На него завели административное дело. Мировой судья оштрафовал мужчину на 300 рублей.

– Постановление не вступило в законную силу, – говорится в сообщении.

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