Из горящего дома в Сыктывкаре эвакуировались 33 человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 10 апреля, в Сыктывкаре горел подъезд дома, из здания эвакуировались 33 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 2.37. В доме на улице Коммунистической загорелся подъезд. На место происшествия прибыли пожарные. Они потушили огонь в 3.54. Площадь возгорания составила 33 квадратных метра. Из дома эвакуировались 33 человека. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали 17 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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