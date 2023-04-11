В Коми пьяный водитель насмерть сбил женщину на «зебре»

Фото: ОГИБДД Ухты

В понедельник, 10 апреля, в Ухте Renault Sandero насмерть сбил женщину 1970 года рождения на пешеходном переходе. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, трагедия произошла около 16.00. Пьяный мужчина 1966 года рождения ехал за рулем Renault по улице Сенюкова. На пешеходном переходе около дома №6 иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу.

В результате ДТП пострадавшая получила множество тяжелых травм. На место прибыли спасатели. Они загрузили женщину в машину скорой помощи. Женщину увезли в больницу. Позднее она скончалась в медучреждении.

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