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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 8:19

Из-за горящих тележек из магазина в Сыктывкаре эвакуировались два человека

Пожар произошел на проспекте Бумажников
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В ночь на вторник, 11 апреля, в одном из магазинов в Сыктывкаре загорелись тележки, из здания эвакуировались два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Инцидент произошел в 2.09 на проспекте Бумажников. В магазине, расположенном в доме №36 загорелись тележки и тара. На место отправились пожарные. Из здания самостоятельно эвакуировались два человека. Пожар удалось потушить в 2.21. Площадь возгорания составила три квадратных метра. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали восемь человек и три единицы техники. Причина пожара выясняется.

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