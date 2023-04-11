Из-за горящих тележек из магазина в Сыктывкаре эвакуировались два человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В ночь на вторник, 11 апреля, в одном из магазинов в Сыктывкаре загорелись тележки, из здания эвакуировались два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Инцидент произошел в 2.09 на проспекте Бумажников. В магазине, расположенном в доме №36 загорелись тележки и тара. На место отправились пожарные. Из здания самостоятельно эвакуировались два человека. Пожар удалось потушить в 2.21. Площадь возгорания составила три квадратных метра. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали восемь человек и три единицы техники. Причина пожара выясняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми назвали основные причины роста пожаров

В их числе – детские шалости (подробности)