Стали известны подробности исчезновения молодого учителя из Коми

Фото из личного архива

В Коми вторые сутки продолжаются поиски 27-летнего Дмитрия Вильчевского из Воркуты. Молодой человек ушел из дома 9 апреля и не вернулся. Самостоятельные поиски и попытки близких дозвониться до воркутинца оказались тщетными.

Как сообщил «КП-Коми» собственный источник, правоохранителями прорабатываются различные версии произошедшего, в том числе и суицид.

- Ведется проверка, сбор информации. Возможен суицид, - рассказал собеседник.

Известно, что Дмитрий Вильчевский ранее работал в одной из городских школ историком.

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