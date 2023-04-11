С поезда Воркута – Лабытнанги сняли двух парней с 0,5 кг гашиша

Фото: Иван МАКЕЕВ

С поезда Ворута – Лабытнанги сняли двух жителей Ямало-Ненецкого автономного округа 1998 и 2002 года рождения, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте по СЗФО.

Молодых людей задержали, когда они выходили на станции Харп на Ямале. У фигурантов нашли по пять свертков, перемотанных скотчем. Внутри находилось вещество зеленого цвета. У одного из жителей Ямала свертки нашли в подкладке пуховика, а у второго они были вшиты в воротник зимней куртки. Экспертиза показала, что у молодых людей изъяли около 535 грамм гашиша.

Северяне купили наркотики в Санкт-Петербурге посредством «закладок». Далее молодые люди поехали на поезде на Ямал.

– Один из злоумышленников ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и неправомерное завладение автомобилем, – сообщили в МВД.

Возбуждены два уголовных дела. Согласно законодательству, фигурантам грозит до 10 лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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