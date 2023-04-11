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НовостиОбщество11 апреля 2023 13:50

В Сыктывкаре оштрафовали компанию, взявшую на работу бывшего госслужащего

Предприятие должно заплатить 50 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: Даниил ОПАРИН

Фото: Даниил ОПАРИН

В Сыктывкаре ООО «Торговая компания «Сыктывкар» оштрафовали за нарушение при приеме на работу бывшего госслужащего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Согласно законодательству, работодатель, заключающий трудовой договор с бывшим госслужащим, должен в течение 10 дней сообщать об этом по последнему месту его службы. ООО «Торговая компания «Сыктывкар» взяла на работу человека, который занимал должность госслужащего в Росгвардии. Однако работодатель не стал уведомлять об этом ведомство. Было заведено административное дело. Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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