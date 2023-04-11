В Коми отложили вопрос о бесплатной земле для участников СВО

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Государственный Совет Коми отложил вопрос о бесплатной земле для участников специальной военной операции. Этот законопроект подготовила Татьяна Саладина.

Документ позволил бы мобилизованным и добровольцам, а также членам их семей бесплатно получить землю для строительства жилья. Однако президиум Госсовета не включил этот вопрос в повестку заседания, которое состоится 19 апреля. Дело в том, что к законопроекту есть замечания от правового управления регионального парламента и от правительства Коми. Рабочее совещание по этому вопросу должно состояться 21 апреля.

Право на получение земли ветеранами боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, уже есть в законодательстве Коми, передает БНК.

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