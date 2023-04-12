В Коми арестовали водителя, который пьяным насмерть сбил женщину

Фото: ОГИБДД по Ухте

Суд заключил под стражу 56-летнего жителя Ухты, который пьяным насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла около 16.00 10 апреля. Пьяный мужчина 1966 года рождения ехал за рулем Renault по улице Сенюкова. На пешеходном переходе около дома №6 иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу. Позднее пострадавшая скончалась в больнице.

В отношении водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека». Обвиняемого заключили под стражу на два месяца.

– Постановление суда в законную силу не вступило, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, фигуранту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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