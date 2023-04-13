По факту ДТП с четырьмя погибшими на трассе в Коми возбуждено уголовное дело

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В Коми возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего на трассе в Усинске. В аварии погибли четыре человека, все они были коллегами.
Напомним, трагедия произошла накануне, 12 апреля, ранним утром. Вахтовый автобус столкнулся с пикапом, который выехал на встречную полосу. В результате ДТП до приезда медиков скончались водитель и пассажиры иномарки.
По данному факту полиция Усинска возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура города взяла на контроль расследование уголовного дела.
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