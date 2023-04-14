В Сыктывкаре подросток с ножом напал на женщину и едва не ограбил магазин

Фото: Татьяна Коркина

В Сыктывкаре 16-летнего подростка обвиняют в двух разбойных нападениях и двух кражах. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В январе пьяный подросток пытался обокрасть магазин на Октябрьском проспекте. При этом злоумышленник демонстрировал нож и угрожал продавцу. Кассир вызвал охрану, а сыктывкарец, бросив тележку с товаром, сбежал. В тот же день юноша напал на женщину. Злоумышленник ударил ее по лицу и, демонстрируя нож, украл у пострадавшей 600 рублей.

– Помимо разбойных нападений подросток совершил кражи из двух магазинов, – сообщили в СК.

Сыктывкарец состоял на учете в органах профилактики. Кроме того, ранее его привлекали к уголовной ответственности. Молодого человека заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.

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