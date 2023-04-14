В Коми судили москвича, незаконно получавшего повышенную пенсию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воркутинский городской суд признал 60-летнего жителя Москвы виновным в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Мужчина был пенсионером МВД по Киргизии. С 2010 по 2017 он жил в Воркуте и получал пенсию с учетом районного коэффициента 1,6. В 2017 году пенсионер переехал в Москву. Однако он не сообщил о смене места жительства. Поэтому москвичу продолжали платить повышенную пенсию. В результате за неполных три года он незаконно получил из бюджета 527 тысяч рублей. Пенсионер признал свою вину и возместил ущерб. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре женщина попалась на мошенничестве с «военной» пенсией

Она незаконно получила 435 тысяч рублей (подробности)