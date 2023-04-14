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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 12:24

В Коми судили москвича, незаконно получавшего повышенную пенсию

Его оштрафовали на 50 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воркутинский городской суд признал 60-летнего жителя Москвы виновным в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Мужчина был пенсионером МВД по Киргизии. С 2010 по 2017 он жил в Воркуте и получал пенсию с учетом районного коэффициента 1,6. В 2017 году пенсионер переехал в Москву. Однако он не сообщил о смене места жительства. Поэтому москвичу продолжали платить повышенную пенсию. В результате за неполных три года он незаконно получил из бюджета 527 тысяч рублей. Пенсионер признал свою вину и возместил ущерб. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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