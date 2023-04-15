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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 7:30

В Сыктывкаре Toyota сбила мужчину на зебре

Авария произошла на Октябрьском проспекте
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 14 апреля, в Сыктывкаре водитель Toyota Land Cruiser сбил мужчину 1987 года рождения на пешеходном переходе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 14.55. Мужчина 1961 года рождения ехал за рулем Toyota по Октябрьскому проспекту в сторону улицы Димитрова. Напротив дома №16 иномарка сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший получил ушиб левого бедра, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация ему не потребовалась.

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