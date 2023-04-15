Появилось видео с моментом смертельного ДТП в Коми

Фото: кадр видео

Появилось видео с места ДТП на трассе Коми, в результате которого погибли четыре человека. Ролик опубликовал Telegram-канал «Сыктывкар №1».

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в среду, 12 апреля. На трассе Усинск — Головные сооружения столкнулись вахтовый автобус и пикап. В результате ДТП погибли четыре человека. На место прибыли инспекторы ГИБДД, медики и спасатели. По предварительным данным, Mitsubishi L200 выехала на встречную полосу и столкнулась с «Уралом». Все четверо погибших – взрослые, находившиеся в салоне иномарки.

Позднее в сети появилась запись с видеорегистратора, установленного в салоне грузовика. Судя по кадрам, иномарку занесло на скользкой дороге, и она оказалась на встречной полосе. После этого в боковую часть Mitsubishi врезался «Урал».

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