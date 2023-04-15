В пасхальных мероприятиях в Коми примут участие 20 тысяч человек

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В пасхальных мероприятиях примут участие более 20 тысяч жителей Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В ночь на воскресенье, 15 апреля, в 74 церквях, храмах, приходах, монастырях, находящихся в 56 населенных пунктах, состоятся 75 пасхальных мероприятий. По предварительным данным, в крестных ходах и богослужениях примут участии более 20 тысяч человек. К охране порядка привлекут более 200 полицейских, росгвардейцев, дружинников и казаков. Сотрудники ГИБДД обеспечат безопасность дорожного движения на территориях, прилегающих к храмам.

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