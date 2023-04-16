В Коми мужчина до смерти избил собутыльника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте 53-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в январе. Ухтинец выпивал со знакомым в квартире дома на улице Зерюнова. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт. Фигурант несколько раз ударил собутыльника по голове и ушел. Пострадавший скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы. Уголовное дело направили в суд.

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