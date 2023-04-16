В Сыктывкаре завершились поиски 42-летнего мужчины

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре нашли пропавшего Глуховского Андрея Николаевича 1979 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 43-летний мужчина живет в Эжвинском районе. Сыктывкарец пропал еще 10 апреля. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Позднее стало известно, что мужчину нашли. Волонтеры сообщили, что сыктывкарец жив. Где житель Коми был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми завершились поиски 56-летнего мужчины (подробности)