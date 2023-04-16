В Коми горела база отдыха

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 16 апреля, в Ухте произошел пожар на базе отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Инцидент произошел днем на улице Нагорной. На базе отдыха «Русский Север» загорелся дом со встроенной баней. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Причины пожара выясняют дознаватели Госпожнадзора, передает «Комиинформ».

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