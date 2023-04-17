В Коми 4,5 тысячи пенсионеров получили компенсацию проезда к месту отдыха

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С начала 2023 года в Коми 4,5 тысячи неработающих пенсионеров получили компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ОСФР.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количество пенсионеров, получивших выплаты, увеличилось примерно на 15%. Чаще всего они ездят на Кубань, в Крым, Москву, Киров и Санкт-Петербург.

Компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно полагается неработающим пенсионерам-северянам. Ее можно получать раз в два года

– Возмещению затрат подлежит проезд на поезде, самолете, автобусе, речным, морским транспортом и на личном автомобиле, – говорится в сообщении.

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