За неделю в Коми поймали 65 пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю в Коми отстранили от управления автомобилями 65 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Только за выходные в поле зрения правоохранителей попали 33 водителя, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся проходить медосвидетельствование. За неделю в Коми поймали 65 нетрезвых автомобилистов. Семеро из них сели за руль в таком состоянии повторно. В отношении этих людей завели уголовные дела. Больше всего пьяных водителей поймали в Сыктывкаре, Воркуте и Усинске.

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