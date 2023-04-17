В Сыктывкаре судили женщину, незаконно отдавшую неизвестным электронную подпись

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Сыктывкаре местную жительницу признали виновной в неправомерном сбыте электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денег. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2019 году женщина зарегистрировала на свое имя юридическое лицо ООО «Вирамит». При этом заниматься бизнесом она не собиралась. Сыктывкарка получила электронный носитель информации Rutoken. Он представляет собой сертификат ключа проверки электронной подписи, являющегося аналогом собственноручной подписи, удостоверяющей совершение банковских операций.

Жительница Коми передала Rutoken неизвестным, которые занимались приемом, выдачей и переводами денег по расчетному счету ООО «Вирамит». Все это повлекло незаконный вывод средств в неконтролируемый оборот. Женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми судили москвича, незаконно получавшего повышенную пенсию

Его оштрафовали на 50 тысяч рублей (подробности)