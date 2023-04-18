Какие хорошенькие! В сыктывкарском зоопарке появились на свет ягнята и козлята

Фото: Скриншот с видео.

В сыктывкарском зоопарке пополнение - на станции юннатов появились на свет три барашка, две козочки и один козленок. Об этом сообщает телеканал «Юрган».

Зоотехник Ирина Сенникова рассказала, что малыши замечательно адаптировались в новой жизни, так как перед их рождением были созданы все условия для комфортной жизни.

Также зоотехник поделилась, что все животные из зоопарка перенесли зиму хорошо. Сейчас у них сезонная линька.

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