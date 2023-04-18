Автобус №105 в Сыктывкаре запустят с 8 мая

Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре автобус №105 «Автостанция – общество «Здоровье» начнет курсировать с 8 мая. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляла 734,5 тысячи рублей. В аукционе участвовали две компании, и победило ООО «Автотранссервис». Это предприятие предложило 591,2 тысячи рублей.

Подрядчик должен осуществлять пассажирские перевозки по маршруту №105 с 8 мая по 22 октября. Автобусы будут ходить в среду, пятницу, субботу и воскресенье. По будням нужно выполнять по четыре рейса в день, а также по выходным и праздничным дням – по восемь. В автобусе должно быть не менее 42 пассажирских мест, в том числе 23 – сидячих.

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