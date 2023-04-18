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Жители Коми смогут потратить региональный семейный капитал на покупку автомобиля. Депутаты Госсовета предложили расширить категорию ТС и включить в нее мотосани, снегоходы и лодки.

Депутат Госсовета Коми Евгения Лясковская внесла на рассмотрение законопроект, дополняющий действующий закон региона о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. Она предложила дать возможность тратить региональный семейный капитал на покупку автомобиля.

Автомобиль должен быть исключительно отечественного производства, иметь не менее четырех сидячих пассажирских мест, не находиться в собственности другого человека. Приобретать его необходимо у официального дилера в собственность одного из родителей, либо усыновителей.

В начале апреля на рабочем совещании в Госсовете депутаты рассмотрели предложенную инициативу. По мнению заместителя председателя Госсовета Сергея Артеева, средства семейного капитала необходимо разрешить тратить не только на автомобиль, но и другие транспортные средства, которые также будут востребованы, например, снегоходы и лодочные моторы.

Законопроект Евгении Лясковской будет рассмотрен в ходе заседания Госсовета в среду, 19 апреля.

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