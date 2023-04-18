Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 12:00

Жители Коми смогут потратить региональный семейный капитал на покупку автомобиля

Законопроект будет рассмотрен 19 апреля
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Жители Коми смогут потратить региональный семейный капитал на покупку автомобиля. Депутаты Госсовета предложили расширить категорию ТС и включить в нее мотосани, снегоходы и лодки.

Депутат Госсовета Коми Евгения Лясковская внесла на рассмотрение законопроект, дополняющий действующий закон региона о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. Она предложила дать возможность тратить региональный семейный капитал на покупку автомобиля.

Автомобиль должен быть исключительно отечественного производства, иметь не менее четырех сидячих пассажирских мест, не находиться в собственности другого человека. Приобретать его необходимо у официального дилера в собственность одного из родителей, либо усыновителей.

В начале апреля на рабочем совещании в Госсовете депутаты рассмотрели предложенную инициативу. По мнению заместителя председателя Госсовета Сергея Артеева, средства семейного капитала необходимо разрешить тратить не только на автомобиль, но и другие транспортные средства, которые также будут востребованы, например, снегоходы и лодочные моторы.

Законопроект Евгении Лясковской будет рассмотрен в ходе заседания Госсовета в среду, 19 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре начались работы по демонтажу наплывного моста (подробнее)