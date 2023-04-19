В Сыктывкаре ликвидируют 12 несанкционированных свалок

Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

В Сыктывкаре планирую ликвидировать 12 несанкционированных свалок, на эти цели собираются потратить более 3 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 3,22 миллиона рублей. Подать заявки можно будет до 26 апреля. Через два дня будет определен подрядчик. Он должен будет ликвидировать 12 свалок общей площадью более 2,6 тысячи квадратных метров. С этих территорий должны вывезти более 1,9 тысячи тонн отходов. Работы должны быть выполнены до 31 августа.

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