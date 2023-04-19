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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:50

Вот и попила чай: ухтинка купила в магазине конфеты с личинками

Жительнице Коми в конфетах попались личинки
Источник:kp.ru
Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Жительница Ухты купила конфеты, в которых оказались личинки. Горожанка рассказала о своей покупке в социальных сетях.

Конфеты с живым сюрпризом были приобретены в одном из магазинов Ухты. Раскрыв конфету, ухтинка увидела, что в ней что-то движется. Оказалось, что там завелись личинки.

Комментаторы поста посоветовали ей отнести испорченные конфеты обратно в магазин и потребовать компенсацию, либо написать претензию производителю.

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