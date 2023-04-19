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НовостиОбщество19 апреля 2023 11:20

Руководитель села в Коми попался на злоупотреблении полномочиями

Его оштрафовали на 40 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Корткеросском районе суд оштрафовал на 40 тысяч рублей руководителя села за злоупотребление должностными полномочиями.

В прошлом году подсудимый неоднократно привлекал приговоренных к исправительным работам лиц на безвозмездной основе для выполнения работ на своем участке. Для данных целей он привлекал еще сотрудника, который был трудоустроен в администрации.

Время, которое было затрачено на выполнение работ для личных нужд чиновника, учитывалось в табелях учета использования рабочего времени. В последствии они служили основанием для зачета отработанного времени в срок отбывания уголовных и административных наказаний, а также основанием для начисления зарплаты сотруднику местной администрации.

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