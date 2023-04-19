На пожаре в Коми пострадал 71-летний мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми
Во вторник, 18 апреля, в Печоре горела летняя кухня, в результате чего пострадал мужчина 1952 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.
Инцидент произошел в 10:33 в поселке Каджером. На улице Лесхозной загорелась летняя кухня. Через семь минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 14.30. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина 1952 года рождения. На месте происшествия работали семь человек и две единицы техники.
– Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования, – отметили в МЧС.
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