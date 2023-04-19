Пожилая жительница Коми отдала мошеннику 1,7 млн рублей

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70-летняя жительница Усинска обратилась в полицию и сообщила, что под видом получения компенсации за некачественные лекарства у нее похитили более 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

На телефон заявительницы поступил звонок от неизвестного, который сообщил о том, что ей полагается сертификат в размере 450 тысяч рублей за приобретенные некачественные препараты. Для того, чтобы получить деньги, ей необходимо оплатить комиссию за перевод.

Женщина перевела 617 тысяч рублей на указанный счет. В последующие несколько дней аферист требовал перечислять деньги за «страховку». За все время пенсионерка перевела злоумышленнику около 1,4 млн рублей.

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